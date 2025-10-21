«Помогает»: Садальский призвал носить шапочки из фольги метеозависимым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер заявил, что такой головной убор поможет даже начать «видеть будущее».

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поделился в личном блоге новым способом защиты от солнечных бурь. На опубликованной фотографии артист позирует в шапочке из фольги, заявляя, что она «реально работает».

«Ношу фольгу давно — стал видеть будущее, читать мысли, творю реальный мир… Даже когда идут выбросы из солнца, фольга помогает», — написал Садальский.

По словам актера, такая импровизированная защита способна помочь метеозависимым людям и даже избавить от болей в суставах. Он утверждает, что пользуется этим методом уже не первый раз и чувствует эффект.

Садальский также подчеркнул, что не обращает внимания на иронию подписчиков и уверен в пользе своей находки.

«Не обращайте внимания на комментарии. Вы правы полностью. Фольга даже помогает убирать боли в суставах. Не все люди это знают, поэтому и язвят…. Вы так не считаете?» — добавил артист.

Ранее Садальский во время своего творческого вечера в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского поделился мнением о заработках представителей разных профессий. В беседе с 5-tv.ru заслуженный артист РСФСР отметил, что актеры получают не больше, чем журналисты или врачи.

