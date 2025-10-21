Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Запад даже не скрывает этого.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о намерениях Великобритании и стран ЕС задействовать все возможные рычаги влияния на Россию, включая организацию террористических операций.

Он объявил об этом на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 21 октября.

Нарышкин подчеркнул, что Великобритания и ведущие страны Евросоюза применяют широкий спектр мер против России. По его словам, эти меры варьируются от экономического давления до организации террористических актов и военных ударов с использованием украинских прокси.

Нарышкин отметил, что США и Великобритания фактически открыто используют террористические группировки для расширения своего влияния.

Он также указал на то, что «неприкасаемых больше нет», говоря об угрозах введения высоких пошлин даже для ближайших союзников.

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что страны ЕС и НАТО активно работают на срыв существующих договоренностей, однако Россия научилась противостоять этим вызовам.

Рябков добавил, что Россия и США продолжают анализировать результаты недавнего телефонного разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ЕС подготовил 19-й пакет антироссийских санкций.

