«Подготовились к похоронам»: девушку едва не забальзамировали заживо

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В мешке для трупов она провела два с половиной часа.

Жительница штата Мичиган, 20-летняя Таймша Бошан была ошибочно объявлена умершей. Сотрудники похоронного бюро почти забальзамировали девушку, когда на самом деле она еще дышала. Об этом рассказала мать девушки Эрика Латтимор изданию People.

Таймша страдает церебральным параличом, и врачи скорой помощи сообщили о ее смерти матери по телефону, основываясь на медицинских показателях в режиме реального времени. По словам адвокатов семьи, дыхание девушки было сильно затруднено, когда ее сочли мертвой.

Девушку привезли в похоронное бюро в мешке для трупов, в котором она провела два с половиной часа. Работник уже готовился провести бальзамирование. Сотрудник заметил, что глаза Таймши открыты, а она все еще дышит.

Представители похоронного бюро позвонили семье девушки и отвезли ее обратно в больницу.

«Для семьи это уже само по себе ужасно — узнать, что она умерла, морально подготовиться к похоронам, а потом услышать: «Нет, ваш ребенок жив», — сказала Латтимор.

Мать девушки подала иски на сотрудников скорой помощи Саутфилда. Однако представители правительства и спецслужбы используют процессуальные механизмы для отсрочки судебного разбирательства, что вызывает возмущение семьи.

«Я не сдамся. Если для рассмотрения дела потребуется еще 20 лет — я буду биться», — подчеркнула Латтимор.

Службы экстренной помощи пока не дали комментариев по этому инциденту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.