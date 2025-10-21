Девушка выдавала куклу за свою дочь ради дорогих подарков

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Godnik

Отец «ребенка» не подозревал, что его обманывают.

Семья 22-летней Киры Казинс из Шотландии была шокирована, когда выяснилось, что ее дочь на самом деле кукла. Девушка притворялась, что родила ребенка, публиковала фотографии и видео, показывала УЗИ и делилась деталями визитов в больницу, чтобы получать подарки на сотни долларов, включая коляску и автокресло. Об этом сообщает Mirror.

Родные и друзья начали подозревать обман, когда заметили, что «малыш» не плачет и что Кира не разрешает никому прикасаться к нему. Мама девушки обнаружила куклу в спальне дочери.

«До этого я держалась в стороне буквально от всех. В следующий раз, когда я очнулась, на меня смотрела вся семья. Даже не думайте, что они оставили это без внимания — не оставили», — поделилась девушка в TikTok.

Друг семьи Нив МакРоберт рассказал, что отец «ребенка» и его родственники также не имели ни малейшего представления о том, что Кира обманывает их. Оказалось, до разгоревшегося скандала Кира сообщила отцу «дочери», что малыш умер.

«Я не могу представить, что он сейчас чувствует, как и все остальные, кому лгали месяцами. Все ей верили. Она раскрыла пол ребенка, опубликовала фотографии УЗИ и даже сказала, что у малыша дырка в сердце. Потом она написала мне, что ребенок родился. Мы все были так счастливы», — сказал он.

Подруга семьи, наблюдавшая за Кирой, также отметила, что давно подозревала, что беременность была фиктивной, и описала живот, который выглядел ненастоящим и удерживался специальными лямками под одеждой. Однако она не хотела ссориться с подругой-обманщицей, поэтому никому об этом не сказала.

