Бурляев назвал Михалкова великим кинорежиссером планеты XX–XXI веков

Режиссер и народный артист РСФСР снял более 30 кинокартин.

Народный артист РСФСР Никита Михалков является великим кинорежиссером планеты XX–XXI веков. Об этом ТАСС заявил народный артист РФ, писатель и депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Никита Сергеевич — не просто выдающийся режиссер, это великий кинорежиссер планеты XX–XXI веков», — подчеркнул Бурляев.

Он добавил, что все современные критики, которые негативно относятся к Михалкову, ему просто завидуют. Депутат также отметил, что не только сам режиссер, но и все представители его рода «служили Господу, Царю и Отечеству».

Кроме того, по словам Бурляева, режиссер, подобно Константину Станиславскому, имеет свою «собственную систему».

Бурляев уверен, что Никита Сергеевич — это выдающаяся, крупнейшая личность.

Михалков известен по ролям в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Вокзал для двоих», «Статский советник». В качестве режиссера он выступил более чем в 30 картинах. Он снял: «Сибирский цирюльник», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Утомленные солнцем». Последняя лента в 1995 году получила премию «Оскар».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никите Михалкову исполнилось 80 лет.

