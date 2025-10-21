Передают мутации детям: в каком возрасте у мужчин «портится» сперма

Фото: www.globallookpress.com/McPHOTOf

Ученые пришли к выводу, что у мужчин с возрастом сперматозоиды начинают накапливать мутации, повышающие риск развития заболеваний у детей. Согласно исследованию британских специалистов, мужчины старше 40 лет передают своим детям больше вредных генетических изменений, чем молодые отцы. Об этом сообщает Daily Mail.

Анализ ДНК более тысячи сперматозоидов 81 мужчины в возрасте от 24 до 75 лет показал: примерно у каждого 50-го мужчины около 30 лет встречались мутации, вызывающие заболевания. У участников старше 43 лет этот показатель вырос почти до одного отклонения на 20 сперматозоидов. В 70 лет вредные изменения были обнаружены уже в 4,5 % сперматозоидов.

Ученые объясняют это «эгоистичным» процессом естественного отбора в семенниках: некоторые мутации дают сперматозоидам репродуктивное преимущество, что делает их более вероятными при формировании новых клеток. Эти изменения затрагивают более 40 генов, связанных с аутизмом и повышенным риском некоторых видов рака.

При этом исследователи подчеркивают, что наличие мутаций не гарантирует их передачу ребенку: многие изменения могут препятствовать оплодотворению или вызывать выкидыш. Важность результатов в том, что они показывают скрытый генетический риск для потомства у мужчин старшего возраста, который следует учитывать при планировании семьи.

Кроме генетики, ученые отмечают и глобальное снижение фертильности: количество сперматозоидов в эякуляте сократилось на 60 % за одно поколение.

Мужчины производят сперму с начала полового созревания и на протяжении всей жизни, ежедневно создавая миллионы клеток, однако эти клетки остаются очень чувствительными к изменениям организма. Любые нарушения в их количестве и качестве могут снижать способность к оплодотворению.

