«Хотела защитить семью»: Анастасия Сиваева впервые рассказала о разводе

У звезды «Папиных дочек» есть сын.

Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», впервые откровенно рассказала о личной жизни. Весной 2024 года она рассталась с мужем, нефтяником Дмитрием Приваркиным, после почти десяти лет брака. Этим она поделилась на шоу «Кстати».

«Вам про каждый год своей жизни рассказать? Вышла замуж. Подождите аплодировать, там потом „развелась“ в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной», — рассказала она.

Несмотря на разрыв, Сиваева подчеркнула, что они с бывшим супругом сохранили теплые отношения и вместе воспитывают сына. Она также объяснила, почему никто о ее личной жизни ничего не знал.

«Я хотела защитить семью от обсуждения. Думала, так будет лучше для мужа и ребенка», — призналась актриса в шоу.

После развода Сиваева вернула девичью фамилию и сосредоточилась на работе и воспитании сына. Ее бывший муж сейчас живет и работает в Абу-Даби в филиале американской нефтяной компании.

Хотя два года назад Сиваева заявляла, что не собирается возвращаться в публичную жизнь, она вновь появилась в продолжении «Папиных дочек», а зрители тепло ее встретили. По словам ее коллеги Мирославы Карпович, Анастасия никуда не исчезала, у него был затяжной творческий отпуск.

