Гроссмейстер Даниэль Народицкий умер в возрасте 29 лет

Его российский коллега Владимир Крамник переживал за состояние шахматиста.

Американский гроссмейстер и известный шахматный комментатор Даниэль Народицкий умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (FIDE) в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

«Ушел из жизни гроссмейстер Даниэль Народицкий. Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом. FIDE выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Даниэля», — говорится в публикации.

Причины смерти шахматиста не уточняются.

Народицкий родился 9 ноября 1995 года в Сан-Матео (штат Калифорния) в семье иммигрантов из СССР: его отец Владимир родом с Украины, а мать Елена — из Азербайджана. В шесть лет он начал играть в шахматы и уже в 2007 году стал чемпионом мира среди юниоров до 12 лет. Звание гроссмейстера получил в 18 лет.

Он представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году, а в 2019 разделил первое место на чемпионате страны. В августе 2025 года Народицкий выиграл чемпионат США по блицу.

Помимо спортивных достижений, он был известен как один из самых популярных шахматных комментаторов и стримеров в мире. Его YouTube-канал насчитывает более 480 тысяч подписчиков, а аудитория на Twitch превышает 330 тысяч человек.

Народицкий окончил Стэнфордский университет, где изучал историю, и активно развивал шахматное образование, создавая обучающий контент для начинающих и профессионалов.

В 2024 году российский гроссмейстер Владимир Крамник высказался в публичных заявлениях, обвинив Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. Он заявил, что тот использовал шахматные движки для анализа партий и делал неестественные ходы, что по мнению Крамника можно считать жульничеством.

Однако в том же году Крамник публично заявил, что переживает за состояние Народицкого и выражал тревогу о его психологическом и физическом здоровье, призывая близких вмешаться.

