«Оскорбление чувств верующих»: Мизулина о новом тренде подростков с ершиками

Что теперь снимают школьники на камеру?

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что новый тренд среди школьников в TikTok оскорбляет чувства верующих. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Это, конечно, самое настоящее оскорбление чувств верующих, за которое предусмотрена ответственность. <…> На мой взгляд, горе-тренд — очередной из цепи тех, что направлены против православия. Это продолжение системной работы по дискредитации Русской православной церкви, в которую пытаются вовлечь детей», — отметила Мизулина.

В адрес Мизулиной поступили жалобы от родителей и пользователей, после чего она публично отреагировала на происходящее. Она рассказала, что школьники средних классов участвуют в челлендже, во время которого опускают ершик в унитаз, а затем размахивают им над соседней кабинкой, имитируя ритуал окропления святой воды.

