Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал громкий инцидент в Лувре в Париже, назвав его очередным признаком упадка Франции. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — отметил Дуров.

Ранее утром 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила о краже ценных экспонатов из Лувра. По данным следствия, преступники похитили ювелирные украшения XIX века из коллекции Наполеона и императорской семьи. На похищение драгоценностей у злоумышленников ушло около четырех минут.

Как уточнил глава МВД Франции Лоран Нуньес, воры проникли в здание со стороны набережной Сены, где в тот момент велись строительные работы. Они действовали в форме рабочих, чтобы не вызвать подозрений.

По информации полиции, группа из трех–четырех человек воспользовалась подъемным механизмом, вскрыла окно и проникла в галерею Апполона — зал, где выставлены украшения. За считанные минуты злоумышленники вскрыли витрины и скрылись на скутерах. Охранники, следуя инструкции, не вступали с ними в контакт и вызвали полицию.

Похищены, по предварительным данным, 8–9 экспонатов — включая украшения, принадлежавшие Наполеону, Жозефине, императрице Евгении и другим представителям династии. Позже одна из самых ценных реликвий — корона императрицы Евгении — была найдена поврежденной рядом с музеем.

Стоимость похищенного оценивается в десятки миллионов евро. Полиция рассматривает версии заказного преступления, отмывания средств и иностранного участия.

Ограбление стало крупнейшим инцидентом в истории музея со времен похищения «Моны Лизы» в 1911 году.

