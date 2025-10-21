Сел на лошадь и ускакал: 16-летний мотоциклист погиб в ДТП с повозкой

Мотоциклист погиб при столкновении с повозкой под Новосибирском

Фото: Telegram/Госавтоинспекция Новосибирской области/gibddnso

Мужчина не помог пострадавшему и скрылся с места происшествия.

В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием гужевой повозки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла вечером 20 октября около 22:00 на автодороге Н-2701 «Убинское — Кундран». По предварительным данным, неустановленный мужчина, ехавший на гужевой повозке со стороны села Кундран в направлении Круглоозерного, на 37-м километре дороги столкнулся со встречным мотоциклом SYCMCC, которым управлял 16-летний подросток 2009 года рождения.

После столкновения водитель повозки, отцепив упряжку, оседлал лошадь и покинул место происшествия, не оказав помощь пострадавшему.

От полученных травм юноша скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия и доследственную проверку. Все обстоятельства трагедии уточняются.

