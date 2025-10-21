Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Сотрудники украинских военкоматов нарвались на сопротивление, откуда не ждали.

Понимая, что судьба украинских штурмовиков на передовой будет недолгой, даже сами боевики ВСУ противятся насильственной мобилизации гражданских.

На кадрах, предположительно, находящиеся в отпуске всушники отбили мужчину от вооруженного патруля ТЦК.

«Спрячь ствол! Из-за таких, как ты, пацаны дохнут!» — кричал боевик ВСУ сотруднику украинского военкомата.

Пропагандистам киевского режима все сложнее создавать позитивную картинку. Чтобы не рассказывать о проблемах на линии соприкосновения и о потере населенных пунктов, они вынуждены сами придумывать хорошие новости. Но результат противоположен. Вот, например, один из украинских телеканалов обрадовал зрителей, что периодический блэкаут в городах — это уникальный шанс полюбоваться шикарным видом падающих звезд.

Особой издевкой звучит рекомендация покупать в этой ситуации не генераторы, а телескопы. Похоже, других советов украинские пропагандисты придумать просто не смогли.

