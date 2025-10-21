Сначала была небольшая яма: почему в Петербурге эвакуировали жителей многоэтажки

Фото, видео: 5-tv.ru

Есть угроза обрушения здания. Площадь провала за сутки увеличилась в несколько раз.

На севере Петербурга в эти минуты работают все экстренные службы. Специалисты обследуют фундамент многоэтажки, жильцов которой несколько часов назад пришлось срочно эвакуировать. Есть угроза обрушения здания. Все из-за огромного провала грунта, который образовался на улице рядом с домом.

Сначала это была небольшая яма. Но ее площадь за сутки увеличилась в несколько раз. В чем причина ЧП и когда люди смогут вернуться в свои квартиры, узнал корреспондент «Известий» Владислав Харев. Он находится на месте.

На месте работают все оперативные службы: специалисты «Водоканала», спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медики. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения. Причина — огромная яма прямо посередине дороги на улице Харченко в месте прохождения канализационных сетей.

Принято решение об эвакуации жителей. Посреди ночи всем объявили, что необходимо срочно покинуть квартиры. Дали время лишь на то, чтобы собрать документы и вещи первой необходимости.

«Нас эвакуируют из квартир. Дали время собрать документы, люди со всех подъездов выходят на улицу», — рассказала жительница.

Просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора произошла еще днем ранее. Движение в этом месте оказалось полностью заблокировано. Территорию вокруг провала огородили. На месте работали аварийные бригады.

Однако на этом все не закончилось, яма продолжила увеличиваться. Сейчас, по нашим данным, ее площадь достигла примерно 36 квадратных метров.

Как говорят жители, проблемы с канализацией у них давно.

«Провал у нас начался в прошлом году. Летом это уже было заметно, провал. До этого у нас часто было заполнение водой, канализационными стоками подвальных помещений, конкретно в нашей, второй, парадной», — рассказала жительница дома Ольга Приятелева.

Сейчас в целях безопасности ограничено движение по улице Харченко — от улицы Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекта. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ.

Эвакуированных отвезли в школу №104 Выборгского района. Там организовали пункт временного размещения. Их жизни ничего не угрожает. Пострадавших нет. По распоряжению губернатора начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Но информации о сроках окончания пока не поступало. И пока неизвестно, смогут ли жители в ближайшее время вернуться домой.

