Спасти кошелек: как защитить банковскую карту от автосписания за подписку

В России запретят списания за подписку с удаленных банковских карт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новые правила защитят пользователей подписок от нежелательных автосписаний и обязуют уведомлять о предстоящем платеже за сутки.

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий списания по картам, которые были удалены из аккаунтов цифровых сервисов. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказал член ассоциации юристов России, эксперт по защите прав потребителей Антон Арифулин.

По его словам, продавцы подписок не смогут использовать реквизиты банковской карты, если пользователь отказался от их хранения или отвязал карту. Согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», сервис обязан прекращать любые автосписания после выхода из подписки и удаления платежного метода.

«В законе появилось требование уведомлять пользователя о предстоящем списании за 24 часа до платежа. В уведомлении должна быть ссылка для мгновенного отказа от подписки. Если компания проигнорирует это правило и спишет деньги без предупреждения, сумма подлежит возврату», — пояснил Арифулин.

Эксперт отметил, что пользователю все равно необходимо отслеживать, где оформлена подписка. Если она оформлена через App Store или Google Play, отмена в самом сервисе не гарантирует прекращение списаний — нужно отключать ее в аккаунте магазина приложений.

«Чтобы отписка сработала наверняка, отвяжите карту, удалите сохраненные реквизиты и убедитесь, что подписка отключена в настройках сервиса или магазина. После этого ни один оператор не имеет права списывать деньги: любая попытка нарушает закон, и средства можно требовать обратно», — добавил юрист.

Как ранее рассказал 5-tv.ru, российские пенсионеры в ноябре получат выплаты раньше из-за праздников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX