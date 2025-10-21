В Батайске из жилого дома эвакуировали 20 человек после атаки дрона боевиков ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беспилотник повредил стену здания.

В городе Батайск Ростовской области эвакуировали 20 человек из многоквартирного дома после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом 21 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. <…> В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — сообщил глава региона.

По словам Слюсаря, пострадавших в результате инцидента нет, а эвакуированные жители временно размещаются в безопасных местах. Кроме того, обломки беспилотников упали во дворе домов на улице Октябрьская, где повреждено остекление зданий.

Средства противовоздушной обороны также уничтожили несколько дронов над Миллеровским и Тарасовским районами.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали 14 украинских беспилотников над территорией страны, включая десять дронов, перехваченных в небе над Ростовской областью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.