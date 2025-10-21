Трамп предупредил о высокой цене для многих, если не будет сделки по Украине

Трамп: многие заплатят «высокую цену», если не будет сделки по Украине

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США последовательно выступает за урегулирование конфликта на Украине.

Если конфликт на Украине не удастся урегулировать, многие могут столкнуться с серьезными последствиями. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе 20 октября заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы пытаемся заключить сделку. Если она будет достигнута, это будет здорово. Если же нет, многим придется заплатить большую цену», — подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент США пригрозил главе Украины Владимиру Зеленскому замерзшей и разрушенной страной, если Киев не согласиться на урегулирование конфликта. По данным источников Reuters, беседа глав государств была очень жесткой. Трамп несколько раз переходил на ненормативную лексику в ходе разговора.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшие недели планируют встретиться в Венгрии для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине и восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом они договорились 16 октября 2025 года во время телефонного разговора, который длился два с половиной часа.

Лидеры ЕС считают саммит политическим вызовом, потому что встреча двух лидеров может усилить противоречия внутри союза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.