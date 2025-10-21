Белый дом начали частично сносить ради зала приемов Трампа
В Вашингтоне начали сносить часть Белого дома ради зала приемов Трампа
Фото, видео: Reuters/Jessica Koscielniak; 5-tv.ru
Огромный павильон за 200 миллионов долларов появится на месте Восточного крыла здания.
Ну а в Вашингтоне сегодня начался снос Белого дома — ровно то, что Трамп обещал не делать еще месяц назад, когда стало известно о его задумке построить огромный зал приемов имени себя.
Президент говорил, что места будет достаточно, никакие старые постройки сносить не придется. Но мы видим, что бульдозеры уже начали работу.
А все для того, чтобы рядом с президентской резиденцией появился огромный павильон площадью до девяти тысяч квадратных метров, на 900 посадочных мест, стоимостью 200 миллионов.
И теперь уже точно понятно, что павильон с колоннами появится на месте Восточного крыла Белого дома, где традиционно располагался офис первой леди.
