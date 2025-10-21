Звездопад Ориониды в ночь на 21 октября будет виден из любой точки на Земле

Фото, видео: www.globallookpress.com/David Becker; 5-tv.ru

Чтобы увидеть их нужно, чтобы на небе не было облаков.

Эта ночь будет необычной и зрелищной не только для жителей Украины. Наблюдать за пиком метеорного потока Ориониды можно из любой точки на Земле.

Яркие звезды будут падать примерно каждые три минуты. Главное, чтобы на небе не было облаков. Свое название поток получил от созвездия Орион. Это точка, из которой, как кажется, вылетают метеоры.

Но еще большей удачей будет увидеть комету Lemmon, которая в последний раз пролетала рядом с Землей аж в седьмом веке, но только сейчас мы видим свет, который от нее отражался.

