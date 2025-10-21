Кому за все прилетит? Почему педагог подрался с учеником в бурятской школе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Издевательства над учителем закончились переломом кисти у восьмиклассника.

В начале выпуска о совершенно дикой истории, которая произошла в Бурятии, но сегодня драку учителя и ученика уже обсуждают по всей стране и даже на уровне министерства просвещения.

С одной стороны, это, конечно, ответственность преподавателя, в чьи обязанности входит решать все споры и конфликты в классе. С другой стороны, это агрессивный ребенок, чувствующий полную безнаказанность и возможность поднять руку на учителя.

Именно поэтому дело возбуждено по статье «Халатность», и, как выяснил корреспондент «Известий» Павел Матвеев, вопросы следователи уже задают администрации школы.

В сельской школе ученики отметелили — по этим кадрам другого слова и не подберешь — учителя: якобы сломал пальцы их однокласснику. За что? Или в ответ на что? Или в процессе? Или это ученик сломал пальцы об учителя? В этом разберутся компетентные товарищи.

«Учитель. Ну, вроде. Что-то шел, шел. И там восьмиклассники начали баловаться, попали в него из водяного пистолетика. Что-то он разозлился. Пошел в раздевалку с ними разговаривать, и там драка началась», — рассказал один из учеников.

Восьмиклассники на переменке не сидят в гаджетах, а стреляют такие себе «в никуда» из водяных пистолетиков, случайно попадая в учителя? Что, серьезно?

«Я в шоке от того, что это безнаказанно детям. Дети издеваются над учителями. Учитель незащищенный. Дети — они провоцируют. Они его выманили», — заявила одна из учителей школы.

С этим конкретным делом, конечно, разберутся, и уже разбираются. Привлекли к проверкам вообще все возможные органы.

«Любое, скажем так, поползновение, которое умаляет статус учителя, оно, конечно, недопустимо. И здесь, возможно, недоработка и со стороны школы, и недоработка со стороны родителей, в том числе, что не прививают своим детям уважение к учительскому труду. Ни в коем случае нельзя буллить учителей, что иногда у нас встречается», — признал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Вопрос теперь, кому за это все прилетит? По факту, пострадали и ученик, и учитель. Кому-то прилетит обязательно, раз уж повздорили семья и школа. Но, кстати, школа-то, по законодательству, вроде как вообще ни при чем.

«Как правило, в таких историях будет внутренняя проверка, будут проверять учебное заведение, будут проведены профилактические беседы. Но в целом какого-то такого правового страйка данная школа получить не может, у нас такого механизма нет», — сказал юрист Владислав Калинин.

То есть все сведут к частному случаю. Но он ведь не частный. И не в этой школе дело, и не в Бурятии. В разное время, в разных школах разных областей. Получается, учителя выходят на арену сеять разумное, доброе, вечное, а их за это матюками и иногда по морде.

«Он мог уйти, пожаловаться директору школы, родителям пожаловаться. Он мог поругаться, что-то резкое сказать, да. То есть если он начинает драться, у него нет вот этого барьера между тем, чтобы донести свою точку зрения, что он не согласен, и ударить», — заявил психолог Евгений Фомин.

В итоге вся эта история взаимоотношений учителей, учеников и их родителей грозит превратиться в плохо приготовленный торт Наполеон. Где все комками мешается одно с другим, и на выходе есть невозможно. А ведь от того, насколько грамотно будет пропечен этот «торт», без всякого пафоса, зависит будущее России.

