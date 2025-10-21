Танки Т-72Б3М нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Танки Т-72Б3М нанесли удар фугасными снарядами по скоплению боевиков ВСУ в ЛНР

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Уничтожены замаскированные позиции ВСУ.

Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ в ЛНР. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведчики обнаружили в лесном массиве замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ, передали координаты танкистам. Те, в свою очередь, выдвинулись на огневые позиции и нанесли удар по целям с расстояния более пяти километров. Применяли фугасные снаряды калибра 125 мм. Корректировать стрельбу помогали дроноводы, это позволило потратить минимум боеприпасов.

Выполнив задачу, экипажи танков оперативно покинули огневую позицию, избежав ответного огня ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

