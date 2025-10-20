В ноябре россиян ждут 11 выходных и 19 рабочих дней

Россияне в ноябре 2025 года будут отдыхать 11 дней

Одна из рабочих недель продлится шесть дней.

В ноябре россияне будут отдыхать 11 дней, подсчитали журналисты портала URA.RU. Согласно этим данным, работать россияне будут 19 дней.

Длинная рабочая неделя продлится в период с 27 октября по 1 ноября 2025 года. Это связано с приближающимися продолжительными выходными по случаю Дня народного единства. Нерабочие дни установлены со 2 по 4 ноября включительно. Рабочая же неделя будет продлена на шесть дней: с понедельника по субботу.

Согласно производственному календарю, выходной с субботы, 1 ноября, переносится на понедельник, 3 ноября. Это обычная практика, позволяющая создать непрерывный период отдыха для празднования Дня народного единства 4 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские пенсионеры в ноябре получат выплаты раньше из-за праздников. Изменения коснутся всех получателей — как тех, кому пенсии перечисляют через банки, так и те, кому средства доставляют на дом или через почту.

