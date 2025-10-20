Фото: © РИА Новости/Дмитрий Дудо

Мероприятие продлится с 31 октября по 5 ноября.

В период с 31 октября по 5 ноября 2025 года в Москве впервые пройдет Международный фестиваль «Народы России и СНГ», приуроченный к празднованию Дня народного единства в РФ.

Гости фестиваля смогут посетить экспозиции, посвященные историческому, природному и культурному разнообразию страны, а также принять участие в мастер-классах.

Открытие фестиваля состоится 31 октября в Центре международной торговли, где пройдет пленарное заседание. В нем примут участие Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, глава Россотрудничества Евгений Примаков, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному взаимодействию Михаил Швыдкой, руководитель ФАДН Игорь Баринов и Посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник.

1 ноября участники смогут присоединиться к юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

2 ноября на территории Кинопарка «Москино» пройдет пленарная сессия «Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ». Ожидается участие кинематографистов из шести стран СНГ и более чем пятнадцати регионов России. Темами обсуждений станут развитие киноотрасли, общее культурное наследие, сотрудничество в производстве фильмов и вопросы патриотического воспитания.

На площадке НЦ «Россия» 2 ноября состоится Лекторий Русского географического общества «Многообразие культур и народов России и СНГ», где участники узнают больше о фольклоре, традициях и культурной жизни коренных народов как России, так и других стран СНГ.

Также в НЦ «Россия» 2 и 3 ноября запланированы лекционные сессии, посвященные национальной символике, при участии экспертов из Российского общества «Знание», Русского географического общества, известных общественных деятелей и популярных блогеров.

Ключевым событием культурной части программы станет акция «Современная музыкальная карта России», назначенная на 4 ноября. Кроме того, со 2 по 4 ноября в НЦ «Россия» будет представлена выставочная программа: фотовыставка победителей конкурса «Знание. Россия — Народы России», экспозиции Русского географического общества «Самая красивая страна» и «Народы России», а также интерактивная выставка «Путешествие по России» и VR-кинотеатр.

Завершится фестиваль встречей секретарей советов безопасности стран СНГ, которые подведут итоги события.

