Редкую монету эпохи Екатерины II представили в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экземпляр мог быть отчеканен в Кенигсберге по поручению прусского короля Фридриха II.

В музей Международного нумизматического клуба поступила уникальная золотая монета эпохи Екатерины II — десять рублей 1765 года. Об этом 5-tv.ru рассказал старший эксперт музея Богдан Берковский.

По его словам, редкий экземпляр был, предположительно, отчеканен в Кенигсберге по поручению прусского короля Фридриха II после окончания Семилетней войны, когда Пруссия выполняла союзнические обязательства перед Россией.

«Фридрих заплатил союзническими обязательствами, то есть буквально обязался предоставить некоторые финансовые ресурсы в пользу России для оплаты кампании против Турции. И, скорее всего, именно для этих целей был осуществлен пробный выпуск таких монет», — пояснил Берковский.

Эксперт добавил, что ранее в мире было известно лишь о двух аналогичных монетах. Один экземпляр из коллекции великого князя Георгия Михайловича имел отверстие, предположительно сделанное для архивных нужд, а второй сохранился в идеальном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 500 жемчужин музейной коллекции Царского села представят в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.