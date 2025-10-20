В Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы во время урока

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Во время урока русского языка и литературы восьмиклассница подошла к окну, чтобы его закрыть, и, опершись на раму, случайно выпала наружу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Место происшествия — Приморский район Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, школьница жива, но находится в состоянии комы. Очевидцы утверждают, что перед происшествием девочка выглядела бодрой, успела получить пятерку и шутила с одноклассниками. Известно, что она воспитывается в благополучной семье, живет с матерью и уже десять лет занимается спортом.

Родительница одного из учеников рассказала изданию, что трагедия произошла около 14:00. По ее словам, пострадавшая вела себя спокойно и не имела конфликтов. Женщина потребовала провести тщательное расследование и наказать ответственных.

Сейчас школа закрыта для посторонних, попасть в здание можно только по предварительной записи и в сопровождении классного руководителя. Полиция и следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы определить причины и возможные нарушения безопасности.

