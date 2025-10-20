«Очень извинялся»: Путин рассказал об инциденте на юбилее Михалкова

Путин рассказал, как один из друзей Никиты Михалкова облил его вином

Фото: © РИА Новости/Сергей Жуков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Виновник произошедшего обещал завязать с выпивкой, но обещания не сдержал.

Президента России Владимира Путина облил красным вином один из друзей народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Об инциденте на юбилее режиссера российский лидер рассказал в документальном фильме на федеральном канале.

«Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять. <…> Все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — отметил глава государства.

Путин также назвал Никиту Михалкова «настоящим патриотом России в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова» и добавил, что в их общении «есть химия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков, помимо режиссерской и актерской деятельности, возглавляет Союз кинематографистов России и собственную киноакадемию. В 2020 году президент Владимир Путин присвоил мастеру звание Героя Труда Российской Федерации.

Знаменитый режиссер отметит 21 октября свой 80-летний юбилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.