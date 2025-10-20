Московских предпринимателей обучат управлению интеллектуальной собственностью

В Москве стартует онлайн-курс по охране интеллектуальной собственности

Также представителей бизнеса ждет урок по защите брендов.

В Москве стартует онлайн-курс, посвященный охране интеллектуальной собственности, который поможет предпринимателям эффективно защищать свои бренды и использовать их как источник дохода. Об этом сообщает портал mos.ru.

Курс ориентирован на широкий круг специалистов: от предпринимателей и маркетологов до юристов и экспертов в области интеллектуальной собственности.

Участники смогут самостоятельно выбрать наиболее интересный для них блок — теоретический или практический. Программа включает в себя изучение основ управления интеллектуальной собственностью.

«Товарные знаки, логотипы и коммерческие обозначения — это ценные активы, которые формируют стоимость бизнеса и напрямую влияют на репутацию компании», — поясняет ценность инициативы Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В ходе обучения участники освоят навыки проверки и регистрации товарных знаков, работы с доменными именами и инструментами искусственного интеллекта. Кроме того, они смогут разработать индивидуальную стратегию правовой охраны и коммерциализации своего бренда.

