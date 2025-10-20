В Москве состоится кибертурнир для молодежи

В Москве 31 октября пройдет кибертурнир для граждан от 14 до 24 лет

Конкурсантам предстоит продемонстрировать навыки управления беспилотными системами.

В Москве 31 октября пройдет масштабный кибертурнир для граждан от 14 до 24 лет. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Соревнование направлено на популяризацию прикладных профессий, а также на привлечение молодежи в высокотехнологичные отрасли.

Молодые люди будут соревноваться по двум дисциплинам. Им предстоит продемонстрировать мастерство скоростного пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на программном симуляторе. Кроме того, конкурсантам необходимо будет проявить точность и стратегическое мышление для обнаружения виртуальных целей на цифровой карте.

На турнире будут использоваться отечественные программные симуляторы.

Состязание состоится 31 октября на площадке летного ангара «Федерального центра беспилотных авиационных систем». Все, кто примет участие в турнире, получат именные сертификаты. Помимо этого, команды-победители будут награждены спецпризами.

