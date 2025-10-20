Инцидент с аварийной посадкой борта АZАL на время парализовал Пулково

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Но службы аэрпорта сработали как надо.

Не помешал бы дополнительный отпуск пассажирам авиарейса из Петербурга в Баку. Многие из них пережили панику, когда после взлета командир экипажа запросил экстренную посадку. Виной всему стала заклинившая стойка шасси. Больше четырех часов борт кружил в воздухе, чтобы выработать топливо. Вдобавок ко всему во время приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Подробности инцидента расскажет корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Кадры, от которых становится не по себе: почти 160 пассажиров вынуждены наслаждаться видами ночного Петербурга. Борт кружил над городом больше четырех часов, чтобы сжечь топливо и попробовать зайти на посадку. Вместо Баку рейс вернулся обратно в Северную столицу. Виной всему заклинившая стойка шасси, которая не смогли сложиться.

Развернуть самолет пришлось из-за технической неисправности. Поэтому прежде чем вернуться в Пулково, он вырабатывал топливо. Впрочем, и на этом все не закончилось, после посадки самолет выехал за пределы полосы и остановится буквально в траве.

Все службы аэропорта сработали как надо. Обошлось без пострадавших, пассажиров обеспечили питанием и объявили регистрацию на новый рейс. Правда попробовать вновь добраться до Баку захотели не все. Из 155 человек на резервный борт азербайджанских авиалиний попали только 112, остальные отказались лететь.

Инцидент с аварийной посадкой на время парализовал аэропорт, Пулково не принимал и не выпускал самолеты. Но на расписании это никак не сказалось. А вот сама ситуация привлекла внимание транспортной прокуратуры. Что стало причиной технической неполадки, пока неизвестно.

«Устанавливаются обстоятельства инцидента с самолетом в аэропорту Пулково», — говорит Лилия Латыпова, старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Проводится проверка по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково… Борт благополучно приземлился, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорит Роман Терентьев, транспортный прокурор по г. Санкт-Петербург.

В эти минуты самолет осматривают техники. по мнению экспертов, ситуация была более чем серьезная, но даже на такой случай все действия экипажа предусмотрены регламентом.

«Техника ломается из-за каких-то неисправностей, и стойки могут не убраться. Или наоборот не выйти. По-разному бывает. Поэтому в этом нет ничего такого уникального. Опять же, процедура описана, выработана. Экипаж действует по инструкции, не изобретая велосипед…» — отметил авиаэксперт Илья Шатилин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.