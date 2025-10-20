Закрыт на неопределенный срок: Лувр штурмуют толпы возмущенных туристов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michtof; 5-tv.ru

Местная полиция проводит расследование.

Недовольная толпа собралась у Лувра. Один из известнейших музеев мира, так и не открылся после ограбления. Полиция пока проводит там расследование, но зацепок нет. Когда главная достопримечательность Парижа вновь распахнет свои двери — расскажет корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

Лувр закрыт — пока бессрочно. Это первый понедельник за много десятилетий, когда двери главного музея Франции остались под замком. В отличие от многих других галерей, традиционный выходной — вторник, но и завтра тысячам посетителей ничего не светит, возмещение стоимости билетов — слабое утешение.

«Очень печальная ситуация. Я не понимаю, почему музей все еще закрыт. Это все произошло вчера, и что теперь будет со всеми нами, кто вложил столько денег и хотел попасть внутрь, но не может этого сделать? Так что, честно говоря, я сильно разочарован», — говорит турист Педро Хулиан.

Туристы блуждают в растерянности. Все, что им остается — фотографировтаь табличку о закрытии. Работники музея не могут объяснить, когда один из символов Франции вновь откроет свои двери. По словам одного из сотрудников, он будет закрыт весь сегодняшний день, и завтрашний тоже.

Ограбление века поставило ценителей изящного перед фактом: им просто не повезло. Туристы из Британии накануне испугались огромной очереди и решили перенести поход в Лувр. Теперь, скорее всего, не попадут в него совсем.

«Была огромная толпа, все было довольно хаотично. Позже мы узнали от журналиста наверху, что на самом деле произошло. Нам сказали, что можно будет прийти сегодня, мы пришли, но… Мы в Париже всего на три дня», — говорит турист из Великобритании.

Собравшиеся сегодня у Лувра не скрывают разочарования.

«Да, немного грустно, потому что это одна из главных достопримечательностей. Но ладно, я переживу это, есть и другие вещи, которые можно посмотреть», — говорит турист Стефано Гидо.

Впрочем, надежда увидеть хоть что-то, у туристов остается: часть уникальной коллекции грабители просто не успели вынести. Например, драгоценную посуду и бриллиант «Регент», весом более 140 карат, который носила та же императрица Евгения, жена Наполеона III.

Сообщали то, что музей будет закрыт сегодня и завтра. В среду посетителям предлагают прийти лично и узнать, откроются ли двери главного музея Франции.

