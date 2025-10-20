В Бурятии учителя отстранили от работы после драки с учеником

Фото, видео: 5-tv.ru

Конфликт произошел в стенах школы, у ребенка — перелом кисти.

В Бурятии выясняют обстоятельства резонансной истории. Школьная драка между педагогом и учеником закончилась отстранением от работы первого и переломом кисти руки у второго. Коллеги утверждают, что именно учитель стал жертвой травли и даже создали петицию в его защиту. При этом выяснилось, что преподаватель физики уже применял жесткие методы воспитания. В обстоятельтсвах громкого скандала разбирался корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Видео сейчас уже набрало десятки тысяч просмотров в интернете. Учитель по физике дерется со школьником в раздевалке сельской школы.

Пока одни ученики пытаются разнять драку, другие снимают происходящее на телефон. Видно, как преподаватель Сергей Цыденжапов уже не может сопротивляться. Получает сильные удары по затылку, а через секунду начинают душить.

Когда на помощь прибежали другие преподаватели драку наконец-то удалось остановить. Педагога и школьника развели по разным углам импровизированного ринга. На вопрос, кто затеял драку, школьники ответили кратко.

Оказалось, что потасовка началась с банальной шалости. В школьном коридоре ученики баловались с водяным пистолетом. В один момент школьник брызнул водой в спину Сергея Цыденжапова. Такие выходки в свой адрес учитель по физике терпеть не стал.

Но на этом конфликт не был исчерпан. Видимо, шутка с водяным пистолетом настолько задела учителя, что он решил преподать школьнику внекласнный урок в раздевалке. Перестарался настолько, что сломал подростку руку. После конфликта следователи начали проверку в сельской школе.

«По данному факту в отношении должностных лиц администрации образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусматривающего ответственность за халатность», — говорит Дмитрий Столяров, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия.

После возбуждения уголовного дела тайное стало явным. Преподаватель Сергей Цыденжапов два года работал в школе без диплома. А радикальные методы воспитания, как выяснилось, уже демонстрировал и раньше.

После шокирующего инцидента Сергея Цыденжапова отстранили от работы. В ответ на такие меры коллеги преподавателя создали петицию. По их словам, учитель по физике стал жертвой травли со стороны детей.

«Ситуация вопиющая и очень, на самом деле, неоднозначная. До этого мы с таким не сталкивались. В конфликте, как и всегда, виноваты обе стороны», — отмечает Валерий Поздняков, министр образования Республики Бурятия.

Правда ли то, что в сельской школе на самом деле издевались на учителем физики — выяснят следователи. Тем не менее, это не отменит наказания для Сергея Цыденжапова за своенравные методы воспитания.

