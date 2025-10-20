Виталий Мутко: в 2025 году объем ипотеки сократится на 20%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сегодня 35% дольщиков покупают квартиры за свои деньги.

В 2025 году объем ипотеки сократится на 20%. Об этом заявил генеральный директор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В понедельник глава государства принял в Кремле Виталия Мутко. В ходе встречи Путин обратился к собеседнику, спросив уверен ли тот, что объем ипотеки в этом году сократится на 20%. Мутко, в свою очередь, ответил утвердительно.

«А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?» — спросил Путин.

Глава госкорпорации, отвечая на вопрос президента РФ, пояснил, что структура жилья поменялась. По словам Виталия Мутко, сейчас 65% покупают квартиры в ипотеку. В прежние годы этот показатель достигал 80%. Сегодня оставшиеся 35% покупают жилье за свои деньги.

«Пошла денежно-кредитная политика смягчаться, и пошло некоторое оживление даже рыночной ипотеки», — отметил Виталий Мутко, добавив, что для стройки важно, сколько на первичный рынок приходит денег.

