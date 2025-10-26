Скрываются за масками: как на самом деле Миддлтон и Маркл относятся друг к другу

Mirror: жесты и взгляды выдают напряженность между Миддлтон и Маркл

Фото: www.globallookpress.com/Pool

Могли ли Кейт и Меган стать настоящими сестрами?

Хотя на публике они улыбаются и ведут себя вежливо, за маской королевской учтивости скрывается напряженность. Эксперты по языку тела отметили несколько моментов, когда настоящие чувства принцессы Уэльской и герцогини Сассекской Меган Маркл проявились через жесты, взгляды и поведение, выдавая соперничество между ними. Об этом сообщает Mirror.

Форум Royal Foundation: коллеги, а не подруги

Первый публичный контакт Кейт и Меган произошел на форуме Royal Foundation в 2018 году.

«Казалось, что они уважают друг друга как члены команды, но при этом старались избегать явных проявлений сестринской дружбы», — отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Хотя Меган активно участвовала в обсуждении, Кейт выглядела более расслабленной, и в их взаимодействии ощущалась дистанция.

Напряженность на Уимблдоне

Женщины дважды посещали Уимблдон в 2018 и 2019 годах. В первый раз Кейт примерила на себя роль хозяйки теннисного турнира, и тогда казалось, что женщины демонстрируют единый фронт. Но уже в следующем году едва заметные признаки напряжения стали очевидны.

«Две женщины рассмеялись и повернулись, чтобы поболтать с кем-то позади них, но, когда снова повернулись, их улыбки погасли почти одновременно. Можно было бы ожидать зеркального отражения эмоций и жестов, но его не наблюдалось. Ко времени второго визита появились едва заметные признаки потенциального напряжения со стороны Кейт, которая заняла более „взрослую“ позицию», — отметила Джуди Джеймс.

Место между сестрами

На одном из мероприятий Меган посадили между Кейт и сестрой принцессы Пиппой.

«Меган больше подражает Пиппе, чем Кейт, и немного расслабляется, когда разговаривает с ней. Ни одна из женщин не проявляла явных признаков неприязни, но отсутствие дружеских сигналов указывало на застой в их отношениях», — отметила эксперт.

Даже попытки показать публичное единство не скрыли напряжения между будущей королевой и Сассекской.

Официальные заявления Гарри и Меган

После сенсационного решения Гарри и Меган отказаться от королевских обязанностей Кейт и герцогиня Сассекская были вынуждены вновь встретиться на публике. Даже в официальных рамках будущая королева не смогла скрыть свои эмоции.

«Фирменная улыбка Кейт практически не появлялась, а сияющая улыбка Меган померкла, как будто ее тепло не было взаимно», — подчеркнула специалист.

Траур после смерти королевы

После смерти королевы Елизаветы II Кейт и Меган пришлось снова сойтись на официальных траурных мероприятиях. И в минуты скорби напряжение между ними было ощутимо.

«Кейт использовала дистанцирование и пространственное поведение, чтобы показать свое нежелание превращать траур в мыльную оперу. Она была очень сосредоточена и хочет отдать дань уважения покойной королеве с решительной твердостью и целеустремленностью», — добавила Джуди Джеймс.

