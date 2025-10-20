В Перми у подъезда обнаружили разбросанные части тела женщины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Местные жители были шокированы кошмарной находкой.

Части тела женщины были обнаружены около у дома № 52В на улице Революции в Перми. Об этом сообщает perm.aif.ru.

«Я вышла из дома и увидела половину человеческого тела. Скорее всего, это женщина, но лежат только нижние части тела», — рассказала одна из местных жительниц. После обращения к охране место происшествия было оперативно оцеплено.

Согласно информации из телеграм-канала «ЧП Пермь», тело могло быть разделено на три части в результате падения с большой высоты, предположительно с 23-го этажа. Другие жильцы отмечали, что на козырьке нижних этажей лежала обувь, что косвенно подтверждает эту версию.

Официальных комментариев пока не поступало. Редакция направила запрос в Следственное управление СКР по Пермскому краю. Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.

Тем временем в Челябинске на Университетской Набережной женщина погибла после падения из окна квартиры на пятнадцатом этаже, сообщает 74.ru.

Очевидцы рассказали, что женщина сначала ударилась об припаркованный автомобиль, а затем упала на тротуар. Инцидент произошел рядом с детской площадкой, и за считанные секунды до падения по тротуару проезжал ребенок на самокате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.