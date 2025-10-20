В Испании приюты не отдают людям черных кошек во избежание жертвоприношений
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Власти страны стремятся защитить животных в преддверии Дня всех святых.
В испанском городе Террасса введен временный запрет на усыновление черных кошек из приютов, он продлится с 6 октября по 10 ноября. Об этом сообщает The Thaiger.
Ограничение связано с желанием властей предотвратить возможные ритуальные жертвоприношения и защитить животных в преддверии празднования Дня всех святых.
Заместитель мэра города Ноэль Дуке пояснил, что муниципальные власти стремятся предотвратить импульсивное усыновление животных, обусловленное сиюминутной модой или праздничными традициями.
Хотя в самой Террассе случаев жестокого обращения с черными кошками не фиксировалось, аналогичные инциденты ранее регистрировались в соседних районах, что подтверждают представители зоозащитных организаций. Дуке также отметил ежегодный рост числа желающих взять именно черных кошек в преддверии октябрьских праздников.
Несмотря на то, что в муниципальном приюте содержится всего 12 животных такой масти, было принято решение о введении превентивных защитных мер.
Городской совет Террассы подчеркнул временный характер ограничения, однако не исключает возможности продления запрета в последующие годы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.