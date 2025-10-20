Мужчина открыл бутылку пива после работы и умер

Фото: 5-tv.ru

Причина — не просто случайность.

Житель Новой Зеландии, 21-летний Эйден Сагала, открыл бутылку пива после работы, не подозревая, что она содержит смертельную дозу наркотических веществ. Один глоток стал для него смертельным. Об этом сообщает Mirror.

Сначала Эйден сделал глоток и заметил необычный вкус — соленый с химическими нотками. Он попросил Билли попробовать пиво, чтобы понять, не ошибается ли он.

«Я решил попробовать, чтобы понять, что он имеет в виду. Я сделал всего один глоток, но тут же выплюнул его… на вкус как морская соль с химикатами. Я сказал ему, бы он не допивал до конца», — рассказал Билли.

Эйден отошел в другую комнату позвонить маме, а вернувшись начал паниковать и говорить, что скоро умрет.

В это время Анджела, врач и сестра Эйдена, спешила домой. Когда она приехала, то начала делать брату искусственное дыхание. Когда лицо юноши начало синеть, она вызвала скорую.

К сожалению, Эйден впал в кому и умер через пять дней. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность (синдром, характеризующийся одновременным поражением или нарушением функции двух и более органов), вызванная смертельной дозой наркотических веществ.

Расследование показало, что банку пива с содержащимися в нем наркотиками случайно оставил начальник Эйдена, Химатджит «Джимми» Калон, который участвовал в распространении запрещенных веществ. Он продавал напитки с подмешанными в них наркотиками. Ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Инцидент также привел к раскрытию масштабной сети по контрабанде наркотиков, действовавшей между Индией, США и Канадой. В рамках расследования полиция предъявила обвинения и Сингху, бизнесмену из Окленда, связанному с организацией импорта наркотиков.

