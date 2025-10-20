Арендаторы угнали у москвичей элитный автомобиль

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

После двух лет поисков машину обнаружили в Казахстане.

История в духе детективного романа произошла с московскими владельцами элитного внедорожника. Арендаторы угнали гелендваген, а чтобы машину не нашли — подделали госномера. После двух лет поисков внедорожник обнаружили в Казахстане. Как удалось найти пропажу и что грозит автоугонщикам, расскажет корреспондент «Известий» Николай Теплухин.

Международная шпионская драма по отработанной схеме, в центре сюжета — элитный внедорожник. Почти три года владельцы автомобиля пытались вернуть его. Иномарку арендовали в московской компании еще в 2022-м — и почти сразу же угнали. Как выяснилось, к преступлению злоумышленники готовились тщательно. Роль клиента выполнял специально обученный человек.

«После того, как он взял в аренду автомобиль, через какое-то время перестал подавать сигнал трекер, установленный в машине, по которому мы могли посмотреть местоположение. Начали заново проверять клиента-злоумышленника. В следствие чего, выяснилось, что он неоднократно менял имена, паспортные данные, привлекался к уголовной ответственности», — говорит Иван Дукин, представитель потерпевшей компании.

Всю схему раскрыли владельцы. Они выяснили: чтобы замести следы, автоугонщики подделали государственные номера. Так иномарку скрывали четыре месяца. Чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения, угонщики избегали федеральных трасс. Первоначально машину хотели продать — стоимость этого «мерседеса» — 15 миллионов рублей. Но не найдя покупателя в России, мошенники перегнали машину в Казахстан. В соседской республике автомобиль снова стал виден на картах. Видимо, GPS-глушилка отключилась вместе с осторожностью угонщиков.

Уже в Алма-Ате воры устранили остальные следы угона, но просчитались с ключом — он программируемый. Перепрошить его не удалось, поэтому они сделали дубликат.

Чтобы найти нужный «мерседес», настоящие владельцы следили за ним по всевозможным площадкам продажи автомобилей. За два года, пока автомобиль числился в угоне, иномарка то появлялась, то пропадала с сайтов продажи. Вернуть свой внедорожник было задачей со звездочкой. Все-таки, Казахстан — другая страна, с другими законами. Когда «мерседес» снова появился в продаже, владельцы поняли — это их последний шанс. Через автоюриста подали заявление в полицию.

Только вместо договора купли-продажи — на продавцов иномарки заполнили протокол, а дальше — следственные действия. Задержанный водитель сообщил, что забрал этот Мерседес у друга. Якобы за долги.

Дорогостоящий автомобиль сейчас на экспертизе. Следствию нужно найти дополнительные доказательства. По словам автоюриста, это чуть ли не первый случай, когда на территории другой страны удается найти и вернуть в Россию угнанный автомобиль.

«В Казахстане я пообщался с представителями официального дилера, они мне сказали, что это очень распространенная схема. Таких автомобилей в Казахстане очень много. За угон таких дорогих автомобилей, поскольку это особо крупный размер, наказание весьма суровое в уголовном кодексе. Плюс — тут организованная группа лиц, в нашем конкретном случае», — говорит автоюрист Андрей Подшивалов.

Теперь угонщикам элитного немецкого внедорожника грозит до десяти лет лишения свободы. Как по законам России, так и Казахстана. Но всех участников схемы еще предстоит найти.

