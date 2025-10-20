Женщина запытала до смерти девочку и оставила тело возле работы ее родителей

Фото: www.globallookpress.com/Gerard Bottino

На теле жертвы были обнаружены следы сексуального насилия.

Жительница Парижа изнасиловала и запытала до смерти 12-летнюю Лолу Давьет, после чего оставила ее тело в багажнике автомобиля возле многоквартирного дома, где консьержами работали родители девочки. Об этом сообщает издание People.

Трагедия произошла, когда Лола возвращалась домой из школы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 27-летняя Дахбия Бенкиред подошла к девочке у входной двери и вошла вместе с ней в здание.

Позже свидетели видели, как убийца выходила из дома, где проживала ее сестра, с крупным чемоданом, который с трудом несла. Сосед даже помог ей придержать дверь, не подозревая, что внутри багажа находится тело ребенка.

Следователи установили, что смерть девочки наступила в результате механической асфиксии из-за непроходимости дыхательных путей, при этом у нее было частично отделена голова. На теле жертвы были обнаружены следы сексуального насилия, а на ногах были выведены цифры «1» и «0». Эти шокирующие подробности были озвучены в суде при оглашении заключения судмедэксперта.

«То, что я сделала, было ужасно. Я хотела бы попросить прощения у всей семьи. То, что я сделала, было ужасно, и я сожалею об этом», — призналась Дахбия Бенкиред во время судебного заседания.

Судебный процесс по этому делу продлится шесть дней, и в случае доказательства вины Дахбии Бенкиред грозит пожизненное лишение свободы.

