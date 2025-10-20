ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Местный житель планировал взорвать здание администрации одного из округов.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, где местный житель намеревался взорвать здание администрации одного из округов.
Сообщается, что задержанный мужчина добровольно связался с представителями запрещенной террористической организации, а после купил все необходимое для изготовления взрывного устройства. Компоненты будущего СВУ были найдены в его квартире во время обыска.
Подозреваемый сейчас под стражей. Ему грозит, как минимум, 11 лет тюрьмы.
