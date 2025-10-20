Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Политик прямо запретила украинскому лидеру выступать в парламенте.

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ в своем посте в Facebook* пригрозила «переломать ноги» президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот приедет в румынский парламент.

«Если он осмелится прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Не смей произносить речь в моем парламенте», — написала Шошоакэ.

В своем обращении депутат также обвинила киевские власти в притеснении румынского меньшинства, заявив, что гражданам румынского происхождения на Украине запрещают говорить на родном языке, исповедовать православие и открыто демонстрировать национальную идентичность.

Ранее Шошоакэ уже высказывалась против приглашения Зеленского: в 2023 году румынский парламент отменил планируемое выступление украинского президента, когда она критиковала его, называя «нацистом» и обвиняя в нарушениях прав меньшинств.

Ранее президент США Дональд Трамп во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским высказался крайне резко о будущем Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимные источники.

«Посыл был таким: „Ваша страна замерзнет и будет уничтожена“, если Украина не заключит сделку с Россией», — рассказал один из собеседников агентства, передавая суть предупреждения американского президента.

При этом второй источник отметил, что Трамп не делал прямого пророчества об уничтожении страны, однако подчеркнул, что разговор велся в чрезвычайно жесткой форме. Оба источника подтвердили, что в ходе беседы американский лидер не раз прибегал к резкой, порой нецензурной лексике, чтобы донести свою позицию.

