Наши бойцы продолжают активные наступательные действия в зоне СВО.

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино», — указали в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

