Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранний доступ к интернету вредит психологическому здоровью ребенка.

Сегодня повседневная жизнь подростков неразрывно связана со смартфоном. Они используют устройства для учебы, игр, общения с друзьями и родителями.

На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего плохого: мир развивается, и ребенок идет в ногу со временем. Но так ли это на самом деле?

Новое масштабное исследование, охватившее более ста тысяч молодых людей из 163 стран, показало: чем раньше дети получают доступ к устройству, тем выше вероятность возникновения у них проблем ментального толка. Чаще всего респонденты сообщали об агрессии, суицидальных мыслях, оторванности от реальности и низкой самооценке.

Подробнее об этом, а также о том, как обезопасить своих детей от негативного влияния смартфона, читайте в материале 5-tv.ru.

Как гаджеты влияют на психику?

Авторы работы, опубликованной в Journal of Human Development and Capabilities, утверждают, что существует связь между возрастом, в котором ребенок начинает использовать смартфон, и возникновением у него психологических проблем во взрослой жизни.

В статье говорится, что в исследовании участвовали больше ста тысяч подростков из 163 стран. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, получившие свой первый гаджет в 12 лет или раньше, чаще сообщали о суицидальных мыслях, тревожности, агрессии и низкой самооценке.

При этом ученые подчеркивают, что негативно на психологическое здоровье подрастающего поколения влияет не сам телефон, а ранний доступ к социальным сетям.

Знакомство с интернетом в возрасте, когда психика еще не до конца сформирована, может стать причиной 40% психических отклонений у подростков, включая кибербуллинг, нарушения сна и ослабление семейных связей.

В более зрелом возрасте, как уверяют эксперты, ситуация усугубляется. В частности, молодых людей, получивших смартфоны слишком рано, часто преследуют суицидальные мысли. Помимо этого, им тяжело контролировать свои эмоции, а также у них развивается тревожность и наблюдается низкая самооценка.

Примечательно то, что у мужчин могут быть проблемы с эмпатией и чувством собственного достоинства, а у женщин — с уверенностью в себе и эмоциональной устойчивостью.

Ученые и раньше говорили о негативном влиянии раннего доступа к интернету. При этом многие исследования часто противоречили друг другу. В этот раз для более точной диагностики команда экспертов использовала коэффициент здоровья разума (MHQ) — инструмент самооценки, измеряющий социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое благополучие. Благодаря этому им удалось вывести общий показатель «здоровья разума».

Результаты, в частности, показали, что молодые люди, получившие свой первый смартфон в подростковом возрасте, имели более низкие баллы MHQ. Например, те, кто владел устройством с 13 лет, набрали в среднем 30 баллов, а те, кто получил гаджеты в пять лет — всего 1 балл.

Эта тенденция замечена во всех регионах, культурах и языках. При этом исследователи признают, что пандемия коронавирусной инфекции усилила этот эффект. Однако похожие результаты во всех регионах мира позволяют предположить более широкое влияние раннего доступа к смартфонам на развитие.

Наиболее тревожная ситуация наблюдается в англоязычных странах — США, Великобритании, Канаде и Австралии. Там средний возраст, в котором дети получают смартфоны, составляет 11 лет.

Рекомендации по улучшению ситуации

В статье уточняется, что имеющиеся данные пока не доказывают прямой причинно-следственной связи между ранним приобретением смартфона и последующим психологическим неблагополучием. Несмотря на это, масштаб потенциального вреда слишком велик, чтобы его игнорировать.

Поэтому авторы исследования призывают законодателей принять меры, аналогичные тем, что действуют при продаже табака и алкоголя.

«Основываясь на этих результатах, а также учитывая, что во всем мире первые смартфоны появились гораздо раньше 13 лет, мы призываем политиков принять меры предосторожности, аналогичные мерам регулирования в отношении алкоголя и табака, ограничив доступ к смартфонам для лиц младше 13 лет, сделав обязательным обучение цифровой грамотности и усилив корпоративную ответственность», — говорится в статье.

Ученые рекомендуют политикам обратить внимание на четыре ключевые области:

Требование обязательного образования в области цифровой грамотности и психического здоровья;

Усилить активное выявление нарушений возрастного ценза в социальных сетях и обеспечить принятие значимых мер воздействия для технологических компаний;

Ограничение доступа к платформам социальных сетей;

Внедрение поэтапных ограничений доступа для смартфонов.

Исследователи подчеркивают, что, хотя существуют возрастные ограничения, цифровые платформы все равно не обеспечивают надежную защиту. То есть детям фактически ничего не мешает увидеть вредоносный контент.

Тем временем средний возраст первого владельца смартфона продолжает стремительно снижаться, и многие проводят за своими устройствами по несколько часов в день, а то и больше.

Стоит отметить, что некоторые страны уже начали принимать законодательные меры для ограничения доступа детей к смартфонам и социальным сетям. Например, во Франции, Нидерландах, Новой Зеландии и в США действует запрет на использование смартфонов в школах.

Власти Китая тоже внимательно относятся к психологическому здоровью подрастающего поколения. Относительно недавно в Поднебесной обязали владельцев цифровых платформ ограничивать время, проводимое детьми перед экранами. Однако результаты всех предпринятых мер пока сложно оценить.

Как защитить ребенка от негативного влияния смартфона?

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала, что ребенок, прежде всего, должен развиваться сбалансировано.

Эксперт отметила: в очень юном возрасте детям нужно активно взаимодействовать с другими людьми. В том случае, если они полностью погружены в смартфон, то, вероятнее всего, могут быть негативные последствия.

«Дети не просто с раннего возраста начали пользоваться телефонами, а они стали пользоваться телефонами в ущерб чему-то другому <…> Я думаю, здесь кроется какая-то история, нарушающая естественный ход вещей», — подчеркнула Наталья Панфилова.

По ее словам, до трех лет ребенок нуждается в активном общении с матерью или с фигурой, которая так или иначе замещает мать. Это может быть и бабушка, и тетя, и даже любящая няня.

«Ребенку всегда полезнее общаться со взрослым человеком, желательно, с женщиной, потому что в этом есть своя архаичная история <…>», — отметила психолог.

По мере взросления ребенку обязательно нужно общение со сверстниками. Причем это должны быть подвижные игры. Таким образом, как пояснила психолог, у детей формируются коммуникативные навыки, которые так необходимы каждому из нас.

«Человек, напомню, социальное существо. Поэтому коммуникативные навыки — это наше всё. А из гаджетов их не взять. Это всё равно что по книжке учиться плавать», — сказала психолог.

Также Наталья Панфилова добавила, что для сбалансированного развития ребенка важны прикосновения, поэтому родители должны часто взаимодействовать с младенцами: играть с ними, тискать, обнимать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.