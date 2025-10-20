«Я счастлив»: единственная дочь Антонио Бандераса вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com/Fredy Torra

На торжестве собрались знаменитые родственники, в том числе падчерица актера Дакота Джонсон.

Стелла Бандерас, единственная дочь актера Антонио Бандераса, на минувших выходных вышла замуж за своего возлюбленного детства Алекса Грузинки. Об этом сообщает Daily Mail.

Торжественная церемония прошла 18 октября в аббатстве Ретуэрта Ле Домейн, расположенном в испанском Вальядолиде. Антонио Бандерас выбрал для праздника строгий костюм с галстуком-бабочкой и был замечен с бокалом в руках возле места проведения церемонии. На торжестве также присутствовали его бывшая супруга Мелани Гриффит и падчерица — Дакота Джонсон, звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого».

О помолвке Стеллы и Алекса стало известно в августе 2024 года. Тогда девушка опубликовала в соцсетях фотографии с женихом и показала обручальное кольцо с изумрудной огранкой.

«Я так сильно люблю вас обоих! Поздравляю!» — написала Мелани Гриффит, комментируя снимки дочери.

«Я чувствую себя прекрасно! Она счастлива, и я счастлив», — высказался Антонио Бандерас.

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит поженились в мае 1996 года, а в сентябре у них родилась Стелла. Их брак длился почти 19 лет — пара развелась в 2015 году, но сохранила теплые отношения. Ранее актер был женат на испанской актрисе Ане Лесе, с которой состоял в браке с 1987 по 1996 год.

Сейчас Бандерас не женат, однако с 2015 года находится в отношениях с инвестиционным банкиром Николь Кимпел.

