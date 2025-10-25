Не просто усталость: как отличить стресс от первых симптомов деменции

Daily Mail: скрытые симптомы деменции, которые часто путают со стрессом

Первые симптомы болезни можно легко не заметить.

Эксперты предупреждают, что забывчивость, усталость и трудности с концентрацией внимания, которые многие списывают на стресс, могут быть ранними признаками деменции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Почти каждый человек сталкивается с проблемами концентрации, забывчивостью или рассеянностью в напряженные или стрессовые периоды… Но многие из этих состояний также являются ранними симптомами деменции, на которые легко не обратить внимания», — отметил профессор Джун Эндрюс из Университета Стерлинга.

Забывчивость

Частая забывчивость может быть нормальной реакцией на стресс. Но при деменции провалы в памяти становятся более частыми и серьезными.

«Ключевой момент здесь в том, увеличивается ли частота провалов в памяти и становятся ли они более серьезными», — отметил профессор Пареш Малхотра из Имперского колледжа Лондона.

Трудности с освоением новых навыков

Неспособность справляться с новыми задачами, болезненная реакция на перемены или проблемы с использованием технологий могут указывать на деменцию.

«Пациенты часто жалуются на давление общества, но на самом деле они не могут справиться с новой информацией, например с компьютерным программным обеспечением», — подчеркнул профессор Малхотра.

Проблемы с обыденными делами

Затруднения с приготовлением привычных блюд или ориентированием на новом месте — частые признаки ранней деменции.

«Пациенты часто жалуются на то, что им стало сложнее готовить сложные блюда — например, рождественский ужин — или ориентироваться в новом месте», — добавил эксперт.

Нарушения обработки визуальной информации

Едва заметные проблемы, такие как надевание одежды наизнанку или захват горячей чашки не за ручку, тоже могут быть сигналом.

«В первую очередь они думают, что проблема в зрении… Но это может быть ранним признаком деменции», — отметил доктор Калум Гамильтон из организации Alzheimer’s Research UK.

Трудности с подбором слов

Трудности с подбором нужного слова, забывание названий привычных предметов, ухудшение речи и правописания — еще один тревожный сигнал.

«Мы часто наблюдаем пациентов на ранних стадиях деменции, которые не могут вспомнить названия или предметы, которые обычно им известны, — например, кухонную утварь или животных», — отметил доктор Гамильтон.

Изменения в настроении

Раздражительность, тревожность, пугливость, подавленность или неадекватное поведение сохраняются и прогрессируют, в отличие от стрессовых изменений, которые обычно проходят после отдыха.

Избегание социальных контактов

Снижение интереса к общению и светским мероприятиям — не просто изменение в поведении, а симптом.

«Часто это можно объяснить другими симптомами, например неуверенностью в своей речи, нежеланием находиться в обществе или изменением характера. Однако причина может быть куда страшнее», — уточнил профессор Малхотра.

Следить за этими признаками важно, чтобы вовремя обратиться к специалистам и получить необходимую помощь.

Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков, а также затруднением или невозможностью освоения новых.

Это нейропсихиатрический синдром, при котором происходит длительное (более шести месяцев) и прогрессирующее нарушение когнитивных функций мозга — памяти, мышления, речи, восприятия, внимания, ориентации в пространстве и времени.

Чаще всего деменцию диагностируют у людей старше 65 лет. Она может сопровождать множество заболеваний, включая болезнь Альцгеймера (50–75% случаев) и сосудистые поражения головного мозга (около 20%).

