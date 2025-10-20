Компьютерная клавиатура может быть рассадником кишечной палочки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперты предупреждают, что пренебрежение гигиеной повышает риск заражения опасной инфекцией.

Компьютерная клавиатура может быть рассадником бактерий, включая кишечную палочку, особенно если за рабочим столом часто едят. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в American Journal of Infection Control.

«Подозрение о заражении кишечной палочкой может появиться на фоне высокой температуры, рвоты, ломоты в мышцах и диареи», — отмечают врачи.

Патоген отличается высокой живучестью и способен сохраняться на поверхностях несколько недель. Опасность увеличивается, если компьютером пользуются несколько человек, а также при недостаточной гигиене рук после посещения туалета.

В России и других странах эксперты рекомендуют соблюдать простые меры профилактики: тщательно мыть руки перед использованием техники, особенно после туалета, обрабатывать руки антисептиками, регулярно протирать клавиатуру антибактериальными салфетками, избегать приема пищи над рабочей поверхностью и обучать сотрудников правилам гигиены, включая регулярную уборку офисов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.