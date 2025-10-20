Мать держала взаперти 11-летнего сына, который весил всего 20 килограммов

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Mueller

Он никогда не ходил в школу и страдал расстройством аутистического спектра.

Полиция Техаса обнаружила 11-летнего мальчика в крайне запущенном состоянии: он весил 20 килограммов, был покрыт фекалиями, никогда не ходил в школу и страдал расстройством аутистического спектра. Об этом сообщает PEOPLE.

Сотрудники полиции, зайдя в дом, увидели, что сын 41-летней Рейчел Николь Блейлок находился в спальне, где на матрасе и полу были засохшие фекалии. Запах был настолько сильным, что одного офицера едва не стошнило.

«Я просто не могу бросить все и отвезти его в больницу, чтобы какой-нибудь шарлатан-врач сказал: „Я не знаю, что с ним не так“, и мы пошли к другому», — заявила Блейлок полицейским.

Бабушка ребенка рассказала полиции, что мальчика часто запирал на весь день в его комнате. Дверь могли открыть только мать ребенка и ее бойфренд, из-за чего мальчик лишался возможности есть или пить.

Мальчика госпитализировали. В больнице ему подтвердили диагноз аутизма. Медики зафиксировали сильное недоедание, задержки в развитии речи и умственных способностей, проблемы с зубами, а также высказали опасения по поводу возможного сексуального насилия. При этом его вес составлял около 20 килограммов, что значительно ниже среднего для 11-летнего ребенка. Такой вес соответствует примерно шестилетнему возрасту.

На данный момент Блейлок предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку, а также она проходит по делу о хранении запрещенных веществ.

