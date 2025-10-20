Mirror: Женщина отравила десять собак, чтобы рассчитать дозу для убийства людей

В результате ее коварных действий погибли четыре человека.

Житель Бразилии, 65-летний Нил Корреа да Силва, умер после того, как съел отравленное рагу из фасоли. Первоначально ему диагностировали пищевое расстройство, однако расследование показало, что за этим стоял тщательно спланированный преступный акт. Об этом сообщает издание Mirror.

Следственные органы заявили, что дочь жертвы и ее сообщница, 43-летняя Ана Паула Велозу, разработали коварный план убийства с использованием яда, пытаясь при этом подставить другого человека. Между жертвой и его дочерью предположительно были напряженные отношения.

По данным полиции, Велозу призналась в убийстве десяти собак, чтобы проверить время действия и дозировку яда, который она собиралась использовать для Нила.

«Она убивала не импульсивно, а методично», — отметил один из следователей.

В доме Велозу был найден крысиный яд. В текстовых сообщениях между женщиной и дочерью жертвы обсуждался план отравить пенсионера, а также еще трех людей.

«Ана Паула отравила четырех человек по приказу дочери Силвы. Их поведение идентично: близость, манипуляция и использование яда как бесшумного оружия», — подчеркнул начальник полиции Халиссон Идеао.

Тело Нила будет эксгумировано для дополнительных судебно-медицинских экспертиз. Полиция также обвиняет Велозу в попытке подставить третье лицо.

