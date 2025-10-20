Под Выборгом мужчина наткнулся в лесу на мешок с человеческими черепами

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Зловещая находка была сделана неподалеку от трассы.

В Ленинградской области под Выборгом мужчина обнаружил мешок с человеческими останками. Об этом сообщает 47news.ru.

По данным издания, 50-летний местный житель шел через лес неподалеку от поселка Грибное, когда заметил на земле синий тканевый мешок. Внутри находились кости и части двух человеческих черепов. До ближайшей трассы было не более ста метров.

После этого мужчина немедленно обратился в полицию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты. Сейчас проводится проверка, обстоятельства находки устанавливаются.

Специалисты Следственного комитета по Выборгу назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить, кому принадлежат останки и как давно они могли оказаться в лесу.

Ранее, 8 октября, похожий случай произошел в Санкт-Петербурге — при земляных работах на Васильевском острове рабочие нашли фрагменты нескольких человеческих скелетов, предположительно пролежавших под землей более полувека.

