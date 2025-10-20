«Еще раз да»: Трусова и Игнатов обвенчались и крестили сына в один день

Трусова и Игнатов обвенчались и крестили сына в один день

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Фигуристка поделилась кадрами из храма с поклонниками.

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов 17 октября обвенчались в одном из храмов Москвы и в тот же день крестили своего сына Михаила. Кадрами с церемонии спортсменка поделилась в социальных сетях.

«Еще раз „да“… Навсегда», — написала Александра под фотографиями. На снимках спортсмены держат в руках зажженные свечи, а затем обмениваются венчальными кольцами.

Для обряда Трусова выбрала длинное шелковое платье и легкую белую накидку. Голову спортсменки покрывал кружевной платок. Игнатов был одет в белую рубашку без галстука, подчеркивающую торжественность, но простоту момента.

Таинство прошло в присутствии родственников и друзей. Дата для венчания выбрана не случайно: ровно два месяца назад, 17 августа, пара зарегистрировала брак. После церемонии супруги крестили сына Михаила, который родился 6 августа.

История отношений Трусовой и Игнатова развивалась стремительно. В июне прошлого года фигуристы объявили о помолвке, а весной спортсменка подтвердила беременность. Уже через несколько недель после родов Александра вернулась к тренировкам и готовится к участию в ледовом шоу фигуристки Евгении Медведевой.

