Однако за внимание Ольги придется побороться, ведь претендентов на ее сердце много.

Певец Прохор Шаляпин уже не скрывает симпатии к своей коллеге по сцене Ольге Бузовой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Шаляпин сначала поразмышлял на тему того, что главная любовь Бузовой — это ее творчество. При этом, по словам певца, во внимании противоположного пола она тоже не нуждается, ведь «ухажеров у нее вагон и маленькая тележка». Также Прохор назвал Ольгу королевой, которая добилась высот, поэтому мужчина ей нужен соответствующего статуса.

На вопрос корреспондента о том, хочет ли сам Шаляпин построить отношения с Бузовой, он ответил, что ничего против не имеет.

«Я с удовольствием! Только позовите… Мне во всем нравится Ольга — и как певица, и как женщина, и как человек. Если она позовет, я с радостью поддержу любые начинания», — сказал артист журналистам на девичники артистки, где она исполнила свою новую песню «Не надо».

Ранее Бузова была замужем один раз — в 2012 году она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. В 2016 году пара развелась, и артистка объясняла расставание изменами супруга.

