Историческое унижение: у французов исчезает доверие к власти после кражи в Лувре

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vincent Isore; 5-tv.ru

Еще в начале года Макрон обещал улучшить системы безопасности главного музея страны. Но пока налоги французов уходят на технику для Украины.

За кражей в Лувре может стоять очень опытная иностранная команда. Об этом заявил глава французской полиции. Речь идет о четко спланированном преступлении. Иначе, как объяснить тот факт, что на это ограбление злоумышленникам потребовалось всего четыре минуты. Как им удалось перехитрить, казалось бы, сложнейшую систему безопасности? О ходе расследования расскажет наш корреспондент Кирилл Солодков.

110 лет назад ограбление Лувра вызвало во Франции национальный траур, в 2025-м — запустило веселые тренды в TikTok.

Смеяться над собой неплохо и даже полезно. Но вот всему миру как-то не до смеха. Сокровища Лувра — это ведь не только их, французов, национальное достояние. Это, как коллекция Эрмитажа, наследие всего человечества.

«На протяжении 40 лет вопрос безопасности крупных музеев почти не поднимался. Нужно адаптировать музеи к новой форме преступности. Мы видели кадры: они не нападают на людей, спокойно входят, за четыре минуты разбивают витрины, берут добычу и уходят без всякого насилия», — заявил министр культуры Франции Рашида Дати.

Отсутствие насилия как раз не удивляет. Странно, что грабителям не постелили ковровую дорожку и не проводили аплодисментами. Думаете, бред? Но ведь темнокожим в Штатах уже позволяют безнаказанно грабить магазины с электроникой — дескать, компенсация за вековое угнетение. Вот и сокровища Наполеона — чем не символ французского колониализма?

«Если это украшения Наполеона, лично я совершенно равнодушен, я считаю его диктатором, весьма похожим на Муссолини, Салазара и других тиранов столетием раньше. Так что для меня эти украшения почти не имеют символической ценности», — считает житель Парижа Оливье.

Хочется ущипнуть себя, чтобы проснуться. Ну не может все это быть по-настоящему. А нет, может. В том же Лувре бесценную «Джоконду» Леонардо теперь можно вот так запросто облить супом, а в Музее Орсе приклеить свои потные ладошки к шедевру Моне. И никто тебя за это не осудит.

Сломанная корона императрицы Евгении, найденная на месте ограбления, невольно намекает на саму Францию эпохи Макрона. Куда ни глянь — упадок и бессилие. Мигранты захватывают улицы, коренные французы считают убытки от повышения тарифов, а дефицит бюджета бьет все рекорды.

«Очевидно, что Эммануэль Макрон несет значительную ответственность за то, что происходит сегодня. Правда, его уровень непопулярности высок, но он не одинок, и этот уровень рекордный для Пятой республики», — отметил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Ограбление Лувра на этом фоне выглядит как очередной плевок в правительство Макрона. Еще в начале года президент обещал оснастить системы безопасности главного музея страны по последнему слову техники. Но пока налоги французов уходят на технику для Украины.

«По той информации, что сейчас есть, однозначно, что это преступление было, первое, тщательно спланированным. То, что имелись сообщники внутри Лувра, совершенно бесспорно. Должен быть и, соответственно, человек, который организовал это все, а я думаю, что это не свой человек — это было как бы сообщество преступное. Они имели и план, и схему сигнализации, знали, какая сигнализация, как работает и как ее обойти», — подчеркнул ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Новый старый премьер Лекорню уже пообещал непременно найти и наказать преступников. Но кто поверит чиновнику, которого отказывается слушать даже Национальное собрание?

Задержать грабителей по горячим следам не удалось. А значит, шансы найти и вернуть похищенное тают с каждым днем. Экспертов, если можно так сказать, обнадеживает лишь явно заказной характер преступления. А это значит, что императорские драгоценности не будут переплавлены и как минимум правление Макрона точно переживут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.